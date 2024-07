Luto - Reprodução

Publicado 12/07/2024 15:44

Inglaterra - O comentarista esportivo John Hunt, da BBC, viveu uma grande tragédia familiar na última quarta-feira (10). A mulher do britânico, Carol Hunt, de 61 anos, e as duas filhas do casal, Hannah, de 28, e Louise, de 25, foram assassinadas em casa, na cidade de Bushey, próxima a Londres, com o uso de uma besta, arma similar a um arco e flecha medieval.

O ex-namorado de Louise, Kyle Clifford, de 26 anos, é o principal suspeito do crime. Ele foi encontrado pelas autoridades gravemente ferido e precisou ser levado a um hospital de Londres. Comentarista teve mulher e as duas filhas assassinadas brutalmente na Inglaterra Reprodução A polícia acredita que, além da besta, outras armas foram usadas no assassinato.. Ele foi encontrado pelas autoridades gravemente ferido e precisou ser levado a um hospital de Londres.

A expectativa é de que as investigações sobre a tragédia sejam concluídas em breve. Os colegas de John na BBC estão chocados com o acontecido e aguardam respostas sobre o crime.

John Hunt é um ex-policial que atua como comentarista em corridas de cavalos. Atualmente, trabalha na BBC Five Live e na Sky Sports Racing no Reino Unido, além de contribuir para o canal francês Equidia.