Luciano Rodríguez é tratado como uma das principais promessas do futebol uruguaioJuan Carlos Hernandez / AFP

Publicado 12/07/2024 19:43

Salvador - O Bahia negocia a contratação do atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool (URU). O jovem de 20 anos tem passagens pelas seleção uruguaia e esteve na mira do Vasco no início do ano, mas as negociações não evoluíram. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Além do Esquadrão de Aço, o River Plate, da Argentina, e o Feyenoord, da Holanda, estão na briga pela chegada do atleta.



Luciano Rodríguez é tratado como uma das principais promessas do futebol uruguaio. Ele foi campeão com a seleção de seu país no Mundial Sub-20, que aconteceu no ano passado e foi o autor do gol do título (1 a 0 sobre a Itália).