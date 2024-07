Gabigol está cada vez mais perto de um fim de ciclo no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 12/07/2024 07:20 | Atualizado 12/07/2024 08:16

Rio - De volta ao Flamengo na derrota para o Fortaleza, o atacante Gabigol, de 27 anos, falou sobre sua situação no clube carioca e garantiu que irá permanecer no Rubro-Negro até o fim da temporada. Ele tem contrato até dezembro.

"Tenho contrato com o Flamengo até dezembro, como todos sabem. Vou ficar até dezembro, e aí temos tempo para conversar sobre isso com o Flamengo e outros times. Isso está em aberto, mas é mais com meu pai e meu empresário. Meu foco mesmo é poder jogar, criar ritmo de jogo novamente, quem sabe ter uma sequência, é o que eu venho buscando, para ajudar o Flamengo", disse.



Gabigol admitiu que seu período ausente nas últimas partidas foi porque havia uma possibilidade de trocar de clube no Brasil ainda nesta temporada. O camisa 99 focou em ter mais oportunidades no Flamengo.



"Primeiro que não foi um afastamento, foi em comum acordo essa decisão. Tinha, sim, uma possibilidade de sair agora, tanto por causa de minutos jogados, porque sinto que preciso ter mais minutos. Claro que respeito a decisão do treinador, creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe. Mas sinto que preciso de minutos, pegar ritmo, isso só consegue jogando. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam teve algumas negociações. Como decidiu que vou embora em dezembro, voltei ao jogo, fiquei muito feliz em entrar hoje. Pena que não foi com vitória", concluiu.