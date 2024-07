Fabrício Bruno é zagueiro titular do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 12/07/2024 09:19

Rio - Ponto forte do Flamengo na temporada, o sistema defensivo vem oscilando nos últimos jogos. O Rubro-Negro sofreu nas últimas cinco partidas quase que metade dos gols que levou em todo o Campeonato Brasileiro de 2024. Com a derrota para o Fortaleza, acabou deixando a liderança.

O Flamengo sofreu 17 gols em 16 jogos na competição, sendo oito nos últimos cinco duelos. O Rubro-Negro levou dois gols do Juventude, um do Cruzeiro, dois do Atlético-MG, um do Cuiabá e dois do Fortaleza. O clube carioca teve o retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas.



O período compreendeu a disputa da Copa América em que o Flamengo teve desfalques importantes para o setor como Guillermo Varela e Viña. Erick Pulgar retornou ao time titular do Rubro-Negro durante essa sequência e esteve em campo em algumas partidas.



Apesar da oscilação, o Flamengo continua tendo uma das melhores defesas do Brasileiro. O Rubro-Negro está atrás do Internacional, do Palmeiras, do Botafogo, do Cruzeiro e do Fortaleza, que sofrem menos gols que o clube carioca.