Jogo entre Flamengo e Fortaleza, pela 16ª rodada do Brasileirão, teve arbitragem polêmica - Reprodução

Jogo entre Flamengo e Fortaleza, pela 16ª rodada do Brasileirão, teve arbitragem polêmicaReprodução

Publicado 12/07/2024 13:42

Rio - A vitória do Fortaleza sobre o Flamengo foi marcada por uma arbitragem polêmica. O Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, perdeu a liderança do Brasileirão e deixou o campo na bronca com a atuação da árbitra Edina Alves e do árbitro assistente de vídeo Caio Max.

O primeiro lance polêmico foi justamente o gol do Fortaleza que abriu o placar no Maracanã. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Wesley desviou contra a própria meta e fez contra. Entretanto, o Flamengo reclamou de um empurrão do centroavante Lucero no lateral-direito. Caio Max não viu impacto.

"Uma mão encosta. Essas duas mãos são de referência. Para mim, é sem impacto. Edina (Alves), mão sem impacto, não tem flexão de cotovelo", disse Caio Max após revisar o lance.

Já o segundo lance polêmico foi um pênalti marcado no centroavante Pedro, do Flamengo. Na ocasião, o camisa 9 se preparou para chutar, quando foi atrapalhado por Pedro Augusto, do Fortaleza, durante o movimento. O árbitro assistente de vídeo interpretou como uma ação imprudente.

"No momento em que ele vai chutar, a coxa do jogador impede de chutar a bola. O defensor calça de forma imprudente", avaliou Caio Max.

Além disso, o Flamengo ainda teve um gol anulado de Gabigol. Com a derrota, o Rubro-Negro permaneceu com 31 pontos, mas caiu para o terceiro lugar e perdeu a liderança para o Botafogo. O próximo compromisso será contra o Criciúma, dia 20, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.