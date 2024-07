Edina Alves Batista apitou a partida entre Flamengo e Fortaleza desta quinta-feira (11) - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/07/2024 09:02 | Atualizado 12/07/2024 10:44

A derrota do Flamengo para o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (11), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro rendeu lances polêmicos e reclamações de arbitragem. O gol rubro-negro foi marcado por Pedro, em um pênalti considerado por alguns como inexistente.

Na jogada, que aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo , o camisa 9 invade a área do Tricolor e é seguido de trás por Pedro Augusto. No momento que o rubro-negro arma para chutar, acusa um contato do jogador do Leão e cai. A árbitra Edina Alves Batista marca a penalidade.

Eai? O juiz acertou? pic.twitter.com/i4rDPXo1Wg — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 11, 2024

"De cara até agora com o pênalti que a Edina marcou pro Flamengo", afirmou uma página. "Tá virando palhaçada essa arbitragem brasileira", comentou um usuário. "Mais um pênalti ridículo a favor do Flamengo", algumas pessoas publicaram.

Outros decidiram brincar com a situação, já que o contato de Pedro Augusto não ficou tão claro. "Gasparzinho, o fantasminha camarada, derrubou o Pedro e é Pênalti pro Flamengo", afirmou. Internautas fizeram piadas com a marcação.

Esse pênalti pro Flamengo foi assim pic.twitter.com/4hC6dMk37t — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) July 11, 2024

Alguns torcedores de times rivais que afirmaram não haver o contato elogiaram, ironicamente, a qualidade do centroavante rubro-negro como ator. "Pedro mergulhou sozinho, pode dar o diploma da escola de atores Wolf Maia" e "Merece um troféu do Oscar" foram comentados.

No entanto, flamenguistas reforçaram a polêmica no gol do Fortaleza, em que Wesley sofreu contato do Lucero e acabou empurrando contra a própria rede. Esse lance foi mencionado pelo técnico Tite na coletiva pós-jogo . Além disso, os torcedores resgataram lances em que a arbitragem deu pênalti contra o Rubro-Negro em lances semelhantes.

O Flamengo volta a campo apenas no próximo sábado (20) para jogar contra o Criciúma no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão.