Everton Cebolinha em ação no treino desta sexta-feira (12)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/07/2024 16:36

Rio - O atacante Everton Cebolinha participou de treino com bola no Flamengo nesta sexta-feira (12) e se aproxima do retorno aos gramados. Ele está fora desde a vitória rubro-negra sobre o Bahia, no dia 20 de junho, por causa de uma lesão no quadril

Há a expectativa de que o camisa 11 seja relacionado para o duelo com o Criciúma, no sábado (20), em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão.



Antes da lesão, Everton Cebolinha vinha sendo titular do Flamengo sob o comando de Tite. Pela competição nacional, iniciou seis jogos no time principal, fez um gol e deu duas assistências.



