Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/07/2024 14:01

Rio - Chegou ao fim o duro período de Copa América para o Flamengo, que teve seu elenco 'esfacelado' pelas convocações. Desde o início da competição de seleções, o time carioca teve pelo menos quatro desfalques nos nove jogos que disputou, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, encerrando com aproveitamento de 62,9 %.

Ao todo, foram 17 pontos conquistados em 27 possíveis. Apesar de ter sobrevivido à mutilação em sua equipe, o Flamengo encerra a sequência difícil de jogos com gosto amargo. O desempenho teria sido melhor não fossem os dois tropeços seguidos nos últimos jogos que disputou no Maracanã, com o empate com o Cuiabá e a derrota para o Fortaleza.



"Como responsável, tenho que analisar o contexto todo. Se estivéssemos no início e ficássemos: 'Vamos fazer nove jogos sem o potencial técnico total, vamos vencer cinco, empatar duas e perder duas, com essa pontuação…'. Hoje continuo triste. Sentir a derrota faz parte de uma equipe vencedora, ela reverte no dia a dia. Derrota doída. Porém, o contexto todo deve ser avaliado", declarou Tite logo após a derrota para o Fortaleza.

O Flamengo teve cinco jogadores convocados para a Copa América. Erick Pulgar retornou antes, já que o Chile foi eliminado na primeira fase do torneio, e foi baixa em apenas seis jogos. Já Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela seguem com a seleção do Uruguai, que disputará o terceiro lugar neste sábado (13). No próximo jogo, no dia 20, contra o Criciúma, no Maracanã, ele já estarão à disposição.