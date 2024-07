Segundo empresário de Ankalaev, duelo contra Alex Poatan deve acontecer em Abu Dhabi - (Foto: Reprodução)

Publicado 12/07/2024 18:00

Considerado uma das grandes estrelas e também um dos lutadores mais ativos do UFC na atualidade, Alex Poatan já entrou em ação neste ano pela organização em duas oportunidades. Com nocautes espetaculares sobre Jamahal Hill no UFC 300, em abril, e Jiri Prochazka no UFC 303, no final de junho, o brasileiro fez suas primeiras defesas de cinturão na divisão dos meio-pesados.



Diante disso, a tendência é que os fãs de MMA acompanhem mais uma luta de Poatan ainda este ano. Com grandes chances de ser mais uma defesa de título nos 93kg, Magomed Ankalaev desponta como grande favorito a ser o próximo desafiante ao cinturão do brasileiro. Em recente entrevista ao site "MMA Junkie", o russo disse que uma possível luta contra Alex poderia ser nos Estados Unidos, mas não esconde que sua preferência é que o duelo aconteça em Abu Dhabi (EAU).



"Tenho visto válido, então se for nos Estados Unidos, é uma opção para mim. Mas eu também adoraria que fosse em Abu Dhabi, é um lugar melhor para mim", disse o russo, que não perde uma luta desde 2018 e vem embalado por uma sequência de 10 vitórias, um empate e uma luta sem resultado.



A vontade de Magomed Ankalaev, por sinal, pode ser atendida. Isso porque, nos últimos dias, o empresário do russo, Ali Abdelaziz, republicou um tweet que informava que a luta entre Alex Poatan e Ankalaev estaria marcada para acontecer no UFC 308. O card numerado, vale ressaltar, está programado para acontecer no dia 26 de outubro, justamente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde os lutadores russos sempre costumam ter grande apoio da torcida.