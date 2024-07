Luiz Miguel foi ouro duplo (peso e absoluto) no último Mundial de Jiu-Jitsu - (Foto: IBJJF)

Luiz Miguel foi ouro duplo (peso e absoluto) no último Mundial de Jiu-Jitsu (Foto: IBJJF)

Publicado 11/07/2024 09:00

Aos 16 anos, o faixa-azul Luiz Miguel, também conhecido como "Little Monster", desponta como uma das grandes promessas do Jiu-Jitsu. Campeão peso e absoluto no Mundial 2024 da IBJJF - divisão juvenil 1 -, o jovem atleta da equipe Infight / DC Fighters segue somando títulos.



O início no esporte, porém, não foi em busca de medalhas, e sim com o objetivo de vencer outra batalha: a obesidade. Aos 7 anos, Luiz Miguel começou a treinar, emagreceu e, quatro anos depois, disputou o seu primeiro campeonato, se apaixonado de vez pelo Jiu-Jitsu.



"Comecei a treinar por influência do meu pai, para ajudar na luta contra a obesidade. Aos 11 anos competi pela primeira vez, fui campeão e, desde então, soube que queria seguir lutando. Tive que fazer uma pausa na pandemia, mas segui treinando em casa, sem perder o foco".

Luiz Miguel (à direita) em ação na seletiva do ADCC (Foto: Reprodução)

Natural da Taquara, no Rio de Janeiro, o "Little Monster" está apenas começando a sua trajetória. E no que depender dos resultados até agora, sendo bicampeão mundial, tricampeão brasileiro, campeão do Europeu Kids e bicampeão brasileiro No-Gi, ainda tem muito pela frente.Luiz Miguel: Eles são essenciais para o ajuste do meu jogo como atleta, os treinos dentro da Infigth me levam ao extremo! O Daniel também vem ajudando no meu jogo de passagem, desde que eu cheguei melhorei em inúmeros aspectos de pesagem e passagem.Luiz Miguel: O Jiu-Jitsu mudou a minha vida completamente. Eu fui de um menino sedentário, com sobrepeso, para um campeão mundial peso e absoluto. Hoje em dia eu vivo o Jiu-Jitsu de todas as formas possíveis.Luiz Miguel: Me ajudou a perder bastante peso e me forçou a querer me alimentar melhor por conta do esporte, pois no começo era difícil treinar. Com uma alimentação mais "regrada", eu conseguia um melhor desempenho nos treinos. E digo para os jovens de hoje, procurem sempre se alimentar bem, praticar Jiu-Jitsu ou se dedicar à algum esporte pois ele pode mudar a sua vida.Luiz Miguel: Eu decidi viver do Jiu-Jitsu quando tinha apenas 14 anos de idade e ganhei o meu primeiro Brasileiro de Jiu-Jitsu. Ali vi que as coisas poderiam acontecer através dele e ganhar a vida fazendo o que eu amo! Treinar Jiu-Jitsu é uma paixão e eu vendo isso no começo foi incrível. Poder fazer o que eu gosto, com o apoio dos meus pais, que sempre acreditaram e acreditam em mim, é incrível, mas exige meu 100%.Luiz Miguel: Eu encaro isso como um desafio normal, pois sei que estou sendo preparado da melhor forma possível para conquistar o que eu quero. Porém, até chegar lá, seguirei estudando e refinando o meu jogo. Estou muito animado e ansioso para o futuro! Quero chegar logo na preta para poder mostrar o meu real potencial, mostrar do que sou capaz e fazer história dentro do esporte.Luiz Miguel: O processo é dolorido, árduo e intenso! Essa é parte que tem que ser vivida por quem quer ser um campeão mundial na faixa preta e respeitado dentro do esporte. O processo é a principal parte dentro do nosso esporte, nada é da noite para o dia. As coisas demoram para acontecer, você demora a saber Jiu-Jitsu, né? Você tem que passar pelo processo para aprender até se tornar um campeão mundial na elite.