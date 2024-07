Fábrica de Monstro BJJ vai em busca de títulos no Mundial da ISBJJA e Mundial Novatos - (Foto: Reprodução)

Fábrica de Monstro BJJ vai em busca de títulos no Mundial da ISBJJA e Mundial Novatos (Foto: Reprodução)

Publicado 10/07/2024 07:00 | Atualizado 10/07/2024 13:21

Criada em 2017, a equipe Fábrica de Monstro BJJ, com unidades em Sepetiba, Santa Cruz e Praia da Brisa, no Rio de Janeiro, segue em pleno crescimento. O objetivo, porém, é conquistar ainda mais no Jiu-Jitsu, e por isso mesmo, o time estará presente no Mundial Gi & No-Gi da ISBJJA e no Mundial Novatos – destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, marcados para 20 e 21 de julho, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ.



Válidos pela nona etapa do atual Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, os eventos têm inscrições abertas até 12/07, no sitewww.isbjja.com, e contará com a Fábrica de Monstro BJJ e várias outras equipes em busca de títulos.