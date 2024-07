Charles do Bronx e Alex Poatan são dois dos lutadores brasileiros mais populares em todo o mundo - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/07/2024 18:00

Com o passar dos anos, os esportes consagram os melhores atletas de cada geração. Inevitavelmente, comparações são feitas na busca de definir quem é o maior em cada modalidade e em cada época. É comum ouvir, por exemplo, questionamentos sobre quem é maior: Pelé ou Maradona; Messi ou Cristiano Ronaldo e Michael Jordan ou Lebron James estão entre os exemplos dessa indagação.



No mundo da luta, não é diferente e a busca pelo GOAT (maior de todos os tempos) é constante. Fedor Emelianenko, Jon Jones e Anderson Silva são sempre citados como os maiores do esporte. Hoje, se tratando do atual momento dos brasileiros no UFC, surge o questionamento sobre qual é maior lutador tupiniquim no momento: Alex Poatan ou Charles do Bronx.

Esse tema foi discutido no podcast "MMA Hoje", que contou com a participação de Marcos Parrumpinha, treinador da American Top Team, que comparou as conquistas dos dois lutadores. Enquanto Poatan foi campeão em duas divisões de peso diferentes (peso-médio e meio-pesado, e possui duas defesas bem sucedidas de cinturão nos 93kg, Do Bronx tem um título (peso-leve) e uma defesa confirmada. O treinador opinou que, de modo geral, Poatan ainda não superou o compatriota, mas no momento é o maior brasileiro dentro do UFC."Eu vejo as pessoas dando opinião que hoje o Alex Poatan é maior que Charles do Bronx dentro do UFC. Hoje a fase do Poatan é melhor, mas a questão é: ele é maior ou está maior? Eu acho que ainda não é maior, mas está maior no momento, por estar com o cinturão e tendo defendido com sucesso duas vezes", declarou Parrumpinha.Aos 34 anos Charles do Bronx estreou no UFC em 2010 e acumula 33 lutas, sendo o brasileiro que mais atuou na organização, ao lado de Demian Maia, além de também ser o que mais venceu, com 22, também empatado com o compatriota. Charles é o lutador com o maior número de finalizações na história da organização, com 16, e o maior vencedor pela via rápida (nocaute ou finalização). com 20. Outro número impactante é que o paulista é o atleta que mais recebeu bônus de performance na franquia, com 19.Alex Poatan tem 37 anos e chegou ao UFC em 2021. Até o momento, Poatan fez nove lutas no Ultimate, com oito vitórias e apenas um revés. O brasileiro acumulou seis nocautes e cinco bônus de desempenho, além dos dois títulos conquistados, como já citado.