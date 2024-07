Ao todo, são 34 pessoas envolvidas na Missão Rio Maior do Boxe - (Foto: Divulgação)

Publicado 10/07/2024 16:00 | Atualizado 11/07/2024 14:55

Na noite da última terça, 9, a Equipe Olímpica Permanente embarcou para a Missão Rio Maior, a última antes do embarque definitivo para Paris rumo aos Jogos Olímpicos. Além dos 10 atletas classificados para a Olimpíada, embarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos outros 10 atletas da equipe de apoio, comissão técnica e multidisciplinar, com profissionais de diversas áreas para auxiliar os boxeadores olímpicos nessa reta final de preparação. Ao todo são 34 pessoas envolvidas na Missão Rio Maior.



A equipe passará as próximas duas semanas em concentração em Rio Maior, a cerca de 1 horas da capital Lisboa. Lá, vão contar com estrutura para treinos, alimentação, descanso e algumas avaliações físicas para os últimos ajustes. No dia 23 de julho a equipe chega em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos.



“O chamado ‘Pre-Games’ é uma tradição de todas as equipes olímpicas, inclusive o boxe. Em Londres-2012 fizemos na Inglaterra, em 2016 fizemos também no Rio de Janeiro, com equipes convidadas, e em 2020 diretamente em Tóquio. Esse ano a gente optou por não ir à França por questões logísticas. O Centro de Treinamento de Rio Maior, em Portugal é excelente. Viemos para cá com equipe de 20 atletas e estamos muito fortes e satisfeitos”, contou Mateus Alves, Head Coach do Brasil.



Ele também explicou a escolha pela cidade portuguesa, que já sediou duas bases de treinamento no ciclo de Tóquio-2020, justamente durante a pandemia, quando havia um alto controle dos ambientes com os atletas por conta da Covid-19, a chamada “Missão Europa”, que se deu em meados de 2020.



“Com uma parceria do COB, viemos para Rio Maior e ficamos durante 65 dias, divididos em duas etapas. Estamos habituados a cidade, a comida é boa, todo mundo fala português, isso é excelente”, comentou o treinador.