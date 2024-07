Invicta no Ultimate após duas lutas, Luana Santos volta ao octógono no próximo sábado (13) - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 11/07/2024 12:00 | Atualizado 11/07/2024 14:51

Um simples comentário, às vezes, pode agitar a vida de algumas pessoas. A lutadora do UFC Luana Santos, certo dia, resolveu postar um vídeo depois de um treino fazendo uma "dancinha", como já havia feito diversas vezes em suas redes sociais. No entanto, nesta ocasião, a publicação foi vista pelo campeão linear peso-pesado Jon Jones, que deixou um comentário na postagem.



Em entrevista ao canal do "Olhar da Luta" no YouTube, Luana falou sobre o assunto e revelou a grande repercussão que o vídeo ganhou a partir do comentário feito por "Bones", além da surpresa ao tomar conhecimento que o americano comentou em sua publicação. A atleta do UFC contou que, desde então, em todas as suas publicações, o norte-americano é marcado, mas garantiu que nunca falou com Jon Jones pessoalmente.



"Eu juro por Deus que eu não vi quando ele comentou. Eu postei a minha dancinha, que não era nada demais, pós sparring... Fazia tempo que eu não postava nada, aí eu gravei e postei, sem planejamento, sem nada. Então, eu comecei a ganhar muitos seguidores e os números de visualizações do vídeo subiram tanto que bateu mais de 2 milhões. Sabe quando você não consegue mais acompanhar as notificações? Aí eu comecei a ver o pessoal comentando 'Jon Jones' repetidamente, e eu não sabia o que estava acontecendo, porque estavam marcando ele", declarou a lutadora, que seguiu:



"Eu acessei o vídeo e fui olhar os comentários, e já tinha dois dias que ele tinha comentado e eu não tinha visto. Eu falei assim: 'Meu Deus, ele comentou no meu vídeo! Caraca, repercutiu mesmo'. Não sei quantos mil comentários deu na publicação, e tudo que eu posto agora marcam o cara, deixam figurinha, como se tivesse alguma coisa. Gente, ele só comentou no meu vídeo, eu nunca nem falei com o ser humano", finalizou Luana.