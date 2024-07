FSMJJ vai em busca de títulos no Mundial da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/07/2024 15:00 | Atualizado 11/07/2024 15:45

Após brilhar no Mundial da ISBJJA em 2022 e 2023, a seleção da FSMJJ (Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu) está pronta para repetir a dose em 2024. Em paralelo ao Mundial Novatos – destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, o evento acontece nos dias 20 e 21 de julho, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, e tem inscrições abertas até 12/07 no site www.isbjja.com.



Liderado pelo faixa-preta Fábio Rocha, presidente da FSMJJ, o time deve viajar com cerca de 100 atletas do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro em busca de medalhas nos campeonatos, válidos pela nona etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu.



"Nossa expectativa é sempre a melhor possível. Acompanhamos de perto o trabalho da ISBJJA/CBJJD pela nossa parceria e este será nosso terceiro ano seguido disputando o Mundial. Em 2022 fomos campeões do juvenil, adulto e master, em 2023 também, além de faturarmos o título por equipe no No-Gi e vice do pré-mirim ao infanto-juvenil", disse Fábio, que continuou:



"Queremos buscar esse título do pré-mirim ao infanto-juvenil, que está faltando, e por isso vamos entrar com muitas crianças. Os preparativos estão a mil por hora, com camisas, viagem, mas podem esperar grandes lutas e muita vontade da seleção da FSMJJ".