Luana Santos enfrenta Mariya Agapova no UFC Denver (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 12/07/2024 11:00

Luana Santos é uma das promessas brasileiras que despontou no UFC em 2023 na divisão peso-mosca feminino. Com duas lutas e duas vitórias, a paulista oriunda do LFA (Legacy Fighting Alliance) estreou com grande estilo na organização, em agosto do ano passado, ao nocautear Juliana Miller ainda no primeiro round. Luana revelou que parte da vitória começou com o trabalho mental.



"Foi a estreia dos sonhos. Eu falei muito isso e repetia que eu iria nocautear na minha estreia. Eu repeti tanto isso, eu treinei tanto para isso que aconteceu", declarou Luana, em entrevista o canal do "UFC Brasil" no YouTube.