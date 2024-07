Moise Kean chegou à Fiorentina, vindo da Juventus, por 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) - Divulgação / Fiorentina

Moise Kean chegou à Fiorentina, vindo da Juventus, por 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)Divulgação / Fiorentina

Publicado 12/07/2024 17:38

Itália - Apresentado na Fiorentina, da Itália, nesta sexta-feira (12), o atacante Moise Kean protagonizou uma cena divertida. Ao participar de uma brincadeira de "tiro ao alvo" com torcedores do clube italiano, ele acabou errando todas as tentativas. Os chutes do jogador foram gravados, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

JAJAJA, Fiorentina compró a MOISE KEAN en 15M€ y esta fue su FALLIDA presentación.



INSÓLITO. pic.twitter.com/mCC8ad2bE0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2024

Kean, que estava na Juventus, foi comprado pela Fiorentina por 15 milhões de euros (R$ 88 milhões). Ele surgiu como grande promessa na Velha Senhora, mas não despontou.



O atacante ainda teve passagens por Hellas Verona, também da Itália, PSG, da França e Everton, da Inglaterra.