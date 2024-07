LeBron James em ação pela seleção americana de basquete - Ethan Miller / Getty Images via AFP

Publicado 12/07/2024 15:48

Astro da seleção americana e do basquete mundial, LeBron James confirmou que, em Paris, participará pela última vez das Olimpíadas. Aos 39 anos, ele fará sua despedida na França, mesmo sabendo que a próxima edição dos Jogos, em 2028, será em Los Angeles, onde mora.

"Não, eu não estarei lá. Vou dar o fora dessa cidade quando as Olimpíadas chegarem [risos]. Tudo bem, vou morar lá o ano todo, mas não estarei em Los Angeles 2028", afirmou o camisa 23 do Lakers em entrevista à emissora americana NBC.

LeBron James é um dos atletas mais experientes da seleção americana e já conquistou duas medalhas de ouro olímpicas - entre os convocados, fica atrás somente do maior cestinha dos Estados Unidos em Olimpíadas, Kevin Durant, que tem três.



O Dream Team conta com os principais destaques da NBA. Além da dupla, Stephen Curry, do Golden State Warriors, estará nas quadras de Paris.

A estreia de LeBron James e companhia será contra a Sérvia, no dia 28 de julho. Pelo Grupo C, a seleção americana também enfrentará Sudão do Sul e Porto Rico.