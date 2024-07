Julia Kudiess será desfalque na Seleção feminina de vôlei em Paris - Reprodução

Publicado 10/07/2024 23:30

Julia Kudiess era nome praticamente certo na lista de Zé Roberto para os Jogos Olímpicos. A meio de rede vinha se destacando na seleção brasileira até sofrer uma lesão ligamentar no joelho direito, em maio, pela Liga das Nações, e ver seu sonho adiado. Mas o Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou nesta quarta-feira que a jogadora estará em Paris-2024 pelo programa "Vivência Olímpica"

"O sonho de disputar os Jogos Olímpicos foi adiado para Julia Kudiess depois de uma lesão ligamentar no joelho em maio, durante a disputa da Liga das Nações. Mas Paris-2024 virou realidade para ela graças ao programa Vivência Olímpica, do COB, que levará para a França atletas de diferentes modalidades com potencial de participação em futuras edições dos Jogos", anunciou a entidade.

O projeto do COB visa ter atletas com potencial de representar o País no futuro já se aclimatando às grandes competições. Julia Kudiess tem somente 21 anos e não segurou as lágrimas ao receber o convite do Time Brasil. No começo, até achou que fosse brincadeira.

"Calma, isso é para agora? Ai meu Deus!", se surpreendeu ao ser notificada. "Partiu Paris? Vamos embora para Paris, ou não?", foi questionada, antes de se emocionar. "Ah, com certeza. Não é dá forma que eu imaginava, né? Mas com certeza é muito especial", afirmou.

Aos 21 anos, a jogadora do Minas garante que será a realização de um sonho de maneira diferente, mas que servirá para ela brigar para defender o País daqui quatro anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Nossa, vou estar realizando meu sonho. Não dá forma que eu imaginava, dentro de quadra, mas ainda vai me dar muito gás e vontade para estar em Los Angeles (2028). Nossa, gente, muito obrigada. Eu não sei qual o critério de vocês para escolher, mas eu estou muito feliz", completou.