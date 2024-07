Endrick irá assinar seu contrato com o Real apenas no dia 21 de julho, quando completa 18 anos - Patrick T. Fallon / AFP

Publicado 12/07/2024 16:03 | Atualizado 12/07/2024 16:04

Espanha - De férias após a disputa da Copa América, Endrick irá encurtar seu período de descanso para se apresentar mais cedo ao Real Madrid. A ideia do atacante é impressionar Carlo Ancelotti antes do início da pré-temporada do time espanhol, que irá ocorrer nos Estados Unidos. A informação é do jornal espanhol "As".

O brasileiro irá assinar seu contrato com o Real apenas no dia 21 de julho, quando completa 18 anos. Vendido aos Merengues desde 2022, o jogador precisou esperar completar a maioridade para poder se juntar aos espanhóis.



O planejamento do atual campeão da Liga dos Campeões é de que Endrick seja opção no banco para Kylian Mbappé. Isso afasta os rumores de que o garoto de 17 anos seria emprestado ou realocado para o Real Madrid Castilla, equipe secundária dos espanhóis, em função da contratação do astro francês.