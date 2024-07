Fernando Diniz interessa ao Internacional - Vítor Silva/CBF

Publicado 12/07/2024 14:50

Rio - O Internacional vem avaliando nomes para substituir Eduardo Coudet, demitido após a derrota para o Juventude, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. De acordo com informações do portal da "ESPN", Fernando Diniz é uma das possibilidades.

O ex-treinador do Fluminense corre por fora, atrás de nomes como Roger Machado, André Jardine e Paulo Pezzolano. Porém, esse três técnicos estão trabalhando no momento. Com isso, o clube gaúcho avalia outras opções. Além de Diniz, Cuca, Sylvinho e Odair Hellmann são opções.



Fernando Diniz deixou o Fluminense no mês passado após um trabalho de dois anos no Tricolor. Depois disso, o técnico foi consultado por Athletico-PR, Vasco e Corinthians, mas rejeitou o convite por desejar um tempo sem trabalhar após sair do clube carioca.



"Não pretendo trabalhar imediatamente, mas não sei. Quero descansar alguns dias. Sentimento imenso de gratidão pelo Fluminense e de tristeza por terminar assim. É muita lembrança, muita emoção vivida... (se emocionada novamente) e vai ficar marcado", afirmou Diniz em coletiva após deixar o Fluminense.