Jogadores do Uruguai se envolveram em confusãoAFP

Publicado 12/07/2024 12:22

Rio - A confusão generalizada após a partida entre Uruguai e Colômbia, válida pela semifinal da Copa América, na última quarta-feira, fez a Conmebol denunciar 11 jogadores da seleção bicampeã mundial nesta sexta. Além dos atletas, o dirigente uruguaio Marcelo García também foi denunciado.

Os atletas denunciados foram: Darwin Nuñez, José María Giménez, Santiago Mele, Matías Viña, Mathías Oliveira, Facundo Pellistri, Ronald Araujo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur e Sebastián Cáceres.



A decisão sobre os atletas pode sair antes da decisão do terceiro lugar entre Uruguai e Canadá, neste sábado. De acordo com informações do jornal uruguaio "El País", Darwin Nuñez tem pior cenário. O atacante do Liverpool foi denunciado pela briga e por ter jogado uma cadeira em direção à torcida da Colômbia.



Confusão após classificação da Colômbia



Uma briga generalizada roubou os holofotes após a vitória da Colômbia sobre o Uruguai, pela semifinal da Copa América. A confusão começou no campo entre os jogadores uruguaios e colombianos e refletiu nas arquibancadas do Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos.

Após o apito final que decretou a vaga da Colômbia na final da Copa América após 23 anos, os jogadores invadiram o campo para comemorar. Os uruguaios, no entanto, não gostaram e reagiram com violência. A situação saiu do controle e se refletiu na arquibancada, deixando feridos.

"A Conmebol condena energeticamente qualquer ato de violência que afete o futebol. Nosso trabalho parte da convicção de que o futebol nos conecta e nos une através de seus valores positivos. Não há lugar para a intolerância e a violência dentro e fora do campo", disse a entidade.

Jogadores do Uruguai como o centroavante Darwin Núñez, do Liverpool (ING), foram à arquibancada para defender os familiares. Por conta da confusão no campo, os colombianos — maioria no estádio — reagiram com provocações e ataques aos uruguaios. A situação assustou os atletas, que criticaram a Conmebol.

Com a vitória por 1 a 0, a Colômbia decidirá o título da Copa América contra a Argentina, no domingo (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Uruguai disputará o terceiro lugar contra o Canadá, no sábado (13), no mesmo horário, no Bank of America Stadium, em Charlotte.