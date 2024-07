Torcedor do Internacional invadiu o gramado para agredir Enner Valencia, mas levou soco de Alan Ruschel, do Juventude - Reprodução

Torcedor do Internacional invadiu o gramado para agredir Enner Valencia, mas levou soco de Alan Ruschel, do JuventudeReprodução

Publicado 13/07/2024 20:00 | Atualizado 13/07/2024 20:12

Porém, foi uma cena que gerou a expulsão de Alan Ruschel que causou a maior discussão do jogo. Rio - O segundo confronto entre Juventude e Internacional, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi rodeado de polêmicas. O Colorado teve dois pênaltis marcados, mas converteu apenas um e ficou no empate com o Alviverde por 1 a 1 , neste sábado (13), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.que causou a maior discussão do jogo.

O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. Um torcedor do Internacional invadiu o gramado e correu em direção ao atacante Enner Valencia. O homem, não identificado, tentou agredir o equatoriano, mas no meio do caminho o lateral Alan Ruschel, do Juventude, interviu e desferiu um soco contra o invasor. A ação do jogador do Alviverde, no entanto, causou a sua expulsão.

A situação gerou reclamação do lado do Juventude. Após a invasão, Enner Valencia converteu a penalidade e empatou o jogo. O Internacional pressionou, mas não conseguiu desempatar e terminou eliminado da Copa do Brasil, já que o Alviverde venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Beira-Rio.

Veja a invasão de campo: