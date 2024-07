Dunga sofreu acidente de carro na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba - Polícia Rodoviária Federal

Publicado 13/07/2024 15:24 | Atualizado 13/07/2024 15:59

Rio - O ex-técnico da seleção brasileira Dunga sofreu um acidente de carro neste sábado (13). Ele e a mulher ficaram feridos após o carro capotar na BR-116, na altura do km 39, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Dunga estava ao lado da esposa. O casal sofreu apenas ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento. Eles foram encaminhados para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Segundo a PFR, o capotamento foi registrado por volta de 12h30.

A PFR realizou teste de de etilometro no casal, mas o resultado foi negativo. Dunga, de 60 anos, foi capitão do tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 1994, além de ex-treinador da Seleção na Copa do Mundo de 2010. Ele teve duas passagens como treinador do Brasil.