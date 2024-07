Pablo Thomaz, do Maricá, é o artilheiro da Série A2 do Carioca com seis gols - Léo Alves / Maricá FC

Publicado 13/07/2024 18:30

Rio - A disputa pela liderança da Série A2 do Campeonato Carioca segue quente. O líder Duque de Caxias, o vice-líder Maricá e o terceiro colocado Olaria venceram seus compromissos pela 9ª rodada e continuam bem próximos na classificação. O trio colocou um pé na fase final da competição, mas a briga pelo primeiro lugar na Taça Santos Dumont deve permanecer até a última partida.

O líder Duque de Caxias sofreu, mas venceu a Cabofriense por 2 a 1, no Correão. Rafael Pernão e Caio Mello marcaram os gols que mantiveram a equipe na liderança. Já o vice-líder Maricá venceu o Resende por 1 a 0, no João Saldanha, e segue como o único invicto da segundona. Pablo Thomaz fez o gol da vitória e se isolou na artilharia da Série A2 com seis gols, além de ter dez participações diretas em gols.

Já na Bariri, o Olaria venceu o Araruama por 2 a 1 e alcançou a sexta vitória seguida na Série A2. Macário e Gutemberg fizeram os gols do Azulão. Por fim, o Serrano conquistou a sua primeira vitória na segundona após bater o Americano por 1 a 0, em Cardoso Moreira, enquanto Petrópolis e Artsul não saíram do empate sem gols no Atílio Marotti.

America em perigo

Com as vitórias de Duque de Caxias, Maricá e Olaria, o America ficou em situação delicada na Série A2. Com 11 pontos e na sexta colocação, o Mecão ainda tem três partidas pela frente, sendo dois confrontos diretos contra o quarto colocado Audax, com 14, no próximo dia 17, em Moça Bonita, e diante do Olaria, terceiro com 18, no dia 20, no Giulite Coutinho.

O problema, no entanto, é que o Audax tem dois jogos a menos que o America (e eles ainda se enfrentam no dia 17). O Mecão alcança, no máximo, 20 pontos, se vencer todos os jogos restantes, que é a pontuação do líder Duque de Caxias. Além disso, o America ainda precisa secar o Araruama, quinto colocado com 12, que enfrenta o Americano e Petrópolis, que lutam contra o rebaixamento.

Os quatro melhores da Taça Santos Dumont avançam para a fase final. O primeiro enfrenta o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro, em jogos de ida e volta. Os vencedores disputam o título da Série A2. Somente o campeão garante o acesso para a primeira divisão do Campeonato Carioca.

Resultados da 9ª rodada da Série A2 do Carioca:

13/07 - Cabofriense 1 x 2 Duque de Caxias - Correão

13/07 - Petrópolis 0 x 0 Artsul - Atílio Marotti

13/07 - Americano 0 x 1 Serrano - Cardoso Moreira

13/07 - Olaria 2 x 1 Araruama - Bariri

13/07 - Maricá 1 x 0 Resende - João Saldanha

17/07 - Audax x América - Moça Bonita