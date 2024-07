Uruguai venceu o Canadá nos pênaltis e ficou com o terceiro lugar na Copa América - AFP

Publicado 13/07/2024 23:45 | Atualizado 14/07/2024 01:21

Rio - O Uruguai ficou com o terceiro lugar na Copa América. A Celeste venceu o Canadá nos pênaltis por 4 a 3, neste sábado (13), após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Os uruguaios converteram todas as cobranças, enquanto os canadenses perderam com Koné e Alphonso Davies.

No tempo normal, o Uruguai saiu na frente com Betancour, aos sete minutos do primeiro tempo. Porém, o Canadá reagiu e empatou aos 21, com Koné. Os canadenses ainda tiveram chance para virar com Oluwaseyi e Osorio, mas não aproveitaram.

Já a etapa final foi menos agitada. O Canadá virou o jogo com Jonathan David, aos 34, e parecia que ficaria com o terceiro lugar. O Uruguai, no entanto, reagiu no fim e empatou com Suárez, nos acréscimos. Pouco antes, o camisa 9 ainda perdeu uma grande chance.

Nas penalidades, o Uruguai marcou com Valverde, Bentancur, Arrascaeta e Suárez. Já o Canadá, por sua vez, marcou com Jonathan David, Bombito e Choinière, mas viu Koné parar nas mãos do goleiro Rochet, do Internacional, e Alphonso Davies bater de cavadinha no travessão.