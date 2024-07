Juventude eliminou o Internacional e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 13/07/2024 19:30 | Atualizado 13/07/2024 19:44

Rio - A Copa do Brasil conheceu mais um classificado para as oitavas de final. O Juventude empatou com o Internacional por 1 a 1, neste sábado (13), em Caxias do Sul, e assegurou a classificação para a próxima fase por conta da vitória no placar agregado por 3 a 2 (venceu na ida por 2 a 1).

Restam duas vagas para as oitavas de final. O Ypiranga-RS, que venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no jogo de ida, decide a vaga neste sábado (13), na Ligga Arena, em Curitiba. Já o Grêmio entra em campo neste domingo (14), contra o Operário-PR, às 11h, no Centenário de Caxias do Sul. Na ida, empate sem gols.

O Juventude se junta ao Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Red Bull Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Vasco na próxima fase. A CBF ainda não definiu a data do sorteio dos confrontos das oitavas de final.

O sorteio será livre. Portanto, não há limitação de confronto, sendo possível, por exemplo, a realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida por sorteio. As partidas estão previstas para serem disputadas nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.