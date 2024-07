Endrick (à direita) em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick (à direita) em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/07/2024 07:50 | Atualizado 12/07/2024 08:40

Rio - Reforço do Real Madrid para a próxima temporada, o atacante Endrick, de 17 anos, conversou com Carlo Ancelotti e ouviu do treinador que será aproveitado pelo clube espanhol na equipe principal. O brasileiro é visto pelo planejamento do atual campeão europeu como opção no banco para Kylian Mbappé. As informações são do portal "UOL".

Com isso, Endrick irá passar por uma situação diferente da vivida por Vini Jr e Rodrygo, estrelas do elenco, mas que quando foram contratados com a mesma idade do atacante revelado pelo Palmeiras, passaram pela equipe B do Real Madrid primeiramente antes de serem aproveitados na equipe principal.



O entendimento do Real Madrid é de Endrick está em uma situação melhor que a dos outros brasileiros, quando chegaram ao clube espanhol. Vini e Rodrygo ainda não faziam parte da Seleção, e também não tiveram uma contribuição tão importante em uma equipe profissional, como o atacante teve na conquista do Brasileiro de 2023 pelo Palmeiras.



No total, Endrick entrou em campo em 82 jogos com a camisa alviverde, fez 20 gols e deu três assistências. Ele também defendeu a seleção brasileira em oito partidas como profissional e anotou três gols.