Comemoração de Ángel Di María, do Benfica - Patricia de Melo Moreira / AFP

Comemoração de Ángel Di María, do BenficaPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 11/07/2024 20:01

Portugal - Ángel Di María, de 36 anos, continuará no Benfica. As partes selaram o acordo nesta quinta-feira (11), e o jogador defenderá o time português por mais uma temporada. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O atacante retornou ao Benfica em 2023 e tinha contrato válido até junho deste ano. Ele desejava retornar ao Rosario Central, clube que o revelou para o futebol, mas grupos do narcotráfico que disputam poder na cidade de Rosário, na Argentina, o ameaçaram de morte. A família do atleta também recebeu ameaças.