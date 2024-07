Di María vai se aposentar da Argentina após a final da Copa América - Juan Mabromata / AFP

Di María vai se aposentar da Argentina após a final da Copa AméricaJuan Mabromata / AFP

Publicado 10/07/2024 09:30 | Atualizado 10/07/2024 09:46

Rio - A final da Copa América será o último capítulo da história de Ángel Di María na Argentina. O atacante, de 36 anos, decidiu que se aposentará da Albiceleste após a partida contra Colômbia ou Uruguai, que se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h (de Brasília), em Charlotte, na Carolina do Norte.

"Agradeço a essa geração que me deu tudo que me faltava. E também à anterior, que me ensinou sobre sacrifício e a não abaixar os braços. Não estou pronto para meu último jogo, mas é o momento. Eu sonhei desta maneira", disse o jogador após a vitória sobre o Canadá, pela semifinal.

Di María defende a seleção principal da Argentina desde 2008. Medalhista de ouro nos Jogos de Pequim 2008, ele foi campeão do mundo em 2022 e vice em 2014, campeão da Copa América de 2021 e vice em 2015 e 2016, além de campeão da Copa dos Campeões Uefa-Conmebol em 2023.

A Argentina venceu o Canadá por 2 a 0 e assegurou a vaga na final da Copa América pela segunda edição consecutiva. Em 2021, venceu o Brasil por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Di María. A decisão será disputada no próximo domingo (14), às 21h (de Brasília), em Miami Gardens, Flórida.