John Textor, do Botafogo, será julgado pelo STJD sobre acusações de manipulação Roque de Sá / Agência Senado

Publicado 10/07/2024 08:35 | Atualizado 10/07/2024 08:37

Rio - A luta de John Textor contra possíveis manipulações de resultados ganhou um novo capítulo. A defesa do dono da SAF do Botafogo conseguiu adiar o julgamento que seria realizado nesta quarta-feira (10), no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a respeito dos áudios de juízes reclamando de falta de pagamento de propinas.

John Textor foi denunciado por não apresentar provas ao tribunal . O empresário foi enquadrado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 220-A, que se refere à "deixar de colaborar com órgãos da Justiça Desportiva na apuração de irregularidades", e no 223, que fala em "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução e transação disciplinar desportiva".

Textor, inicialmente, não se sentia obrigado a compartilhar as provas com o STJD, já que havia entregue o material ao Ministério Público. O empresário, no entanto, chegou a cumprir uma determinação do tribunal e entregou a coleta. A defesa alegou que houve precipitação na conclusão dos inquéritos, o que representaria "violação de ampla defesa". O STJD concordou e acatou o pedido.

O novo julgamento deve ser marcado após o dia 15 de agosto, quando John Textor terá uma reunião com o CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem). Com isso, a defesa do empresário americano ganhou tempo para formalizar a estratégia e considera que a reunião com a entidade será uma oportunidade para que tenha um novo julgamento em condições mais equilibradas.