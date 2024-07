Júnior Santos é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada - Ví­tor Silva / Botafogo

Publicado 10/07/2024 15:41

Rio - O Botafogo será obrigado a fazer mudanças em seu setor ofensivo para enfrentar o Vitória, nesta quinta (11), às 21h30 (de Brasília), em Salvador. Sem Tiquinho Soares, suspenso, Júnior Santos e Eduardo devem formar a dupla de ataque do Glorioso.

Artur Jorge ainda não bateu o martelo sobre a escalação e só deve fazer isso horas antes da partida, como de costume. No entanto, o mais provável é que Júnior Santos e Eduardo sejam adiantados, com o camisa 11 atuando como referência e o meia flutuando.

O provável time do Botafogo para encarar o Vitória tem John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza, Cuiabano (Marçal); Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Tchê Tchê (Savarino); Eduardo, Júnior Santos.

O Botafogo ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Uma vitória no Barradão pode levar a equipe à ponta da tabela.