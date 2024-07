John Textor em treino do Botafogo - Reprodução / Botafogo

Publicado 10/07/2024 12:52

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, fez uma visita aos jogadores do Botafogo nesta quarta-feira, no CT Lonier. O Alvinegro se prepara para enfrentar o Vitória, em Salvador, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

O acionista da SAF alvinegra chegou ao local acompanhado do CEO Thairo Arruda e foi ao Núcleo de Saúde e Performance cumprimentar os jogadores. Texto seria julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a respeito dos áudios de juízes reclamando de falta de pagamento de propinas, mas houve adiamento.



No último fim de semana, o Botafogo apresentou no Nilton Santos a contratação de três reforços para o segundo semestre: o volante Allan, o apoiador Thiago Almada e o atacante Igor Jesus.



O Alvinegro ainda busca mais reforços e têm duas posições como prioridade: zagueiro e lateral-direito. John Textor não descartou um investimento alto e afirmou que o Botafogo poderá gastar até R$ 56 milhões na chegada de contratações.



"Temos outros alvos nessa janela, na faixa de US$ 8 milhões, US$ 10 milhões. Alguns vão querer ficar um ano, dois anos… Esse é um bom jeito de fazer investimentos em jogadores que aumentarão seu valor enquanto ajudam o Botafogo a ganhar campeonatos", afirmou o empresário em entrevista ao canal "Visão Botafoguense".