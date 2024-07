Argentina, de Messi, venceu mais uma - AFP

Argentina, de Messi, venceu mais umaAFP

Publicado 10/07/2024 08:39 | Atualizado 10/07/2024 09:10



Lionel Messi chegou a 109 gols marcados pela Argentina na vitória por 2 a 0 contra o Canadá nesta terça-feira (9) e se tornou o segundo maior artilheiro da história do futebol masculino de seleções, ultrapassando o iraniano Ali Daei, que representou seu país em campo entre 1993 e 2006. Agora, ele está atrás de Cristiano Ronaldo, que marcou 130 vezes com a camisa de Portugal.

Messi também chegou a 14 gols em todas as edições da Copa América e empatou com Paolo Guerrero, do Peru, e Eduardo Vargas, do Chile.

A atual campeã do mundo se tornou a primeira seleção classificada para a final da Copa América 2024. Julián Álvarez fez o outro gol da partida. A decisão acontecerá no próximo domingo, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. A Argentina buscará seu 16º título na Copa América.

O adversário da Albiceleste sairá do jogo entre Colômbia e Uruguai, que acontece nesta quarta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte.