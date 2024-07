Após eliminação na Euro 2024, Mbappé será apresentado oficialmente na próxima semana pelo Real Madrid - AFP

Após eliminação na Euro 2024, Mbappé será apresentado oficialmente na próxima semana pelo Real MadridAFP

Publicado 11/07/2024 18:26

Madri - A busca por uma camisa do Real Madrid com o nome de Kylian Mbappé tem sido grande na Espanha. As vendas superaram as expectativas dos merengues até o momento, segundo a imprensa espanhola, e a produção, inclusive, está sobrecarregada.

Leia mais: Mbappé vestirá camisa 9 no Real Madrid

De acordo com a loja oficial do clube, a entrega pode levar mais de um mês para ser feita: "Devido à alta demanda atual, os artigos dessa coleção podem ter uma demora na entrega de até quatro a seis semanas adicionais, independentemente do método de envio selecionado. Esse atraso afetará tanto os pedidos exclusivos da coleção Mbappé quanto aqueles que combinem produtos da coleção Mbappé com outros produtos da loja online".

Para efeito de comparação, uma camisa de qualquer outro jogador chega em até quatro dias ao destinatário.

Leia mais: Mbappé se torna o jogador mais valioso do mundo após acerto com o Real