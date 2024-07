Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Vítor Silva/Botafogo

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito SantoVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/07/2024 16:03

Rio - O clássico entre Vasco Fluminense , pela 22ª rodada do Brasileirão, em agosto, será realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida não teve autorização do BEPE para acontecer em São Januário, e, portanto, o Cruz-Maltino, viu o Espírito Santo como uma alternativa. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

O duelo está previsto para acontecer no dia 11 do próximo mês. No entanto, o Tricolor das Laranjeiras tem compromisso pela Libertadores dois dias depois, contra o Grêmio. Com isso, a tendência é de que o clássico deva acontecer no sábado.



Inicialmente, o Vasco tentou levar o confronto para o Mané Garrincha. Porém, o local já tinha agenda preenchida para o dia.

Será a segunda vez que o Gigante da Colina jogará em Cariacica nesta temporada. Em fevereiro, venceu o Volta Redonda, pelo Cariocão, por 2 a 1. Enquanto o Tricolor fará seu terceiro jogo no Kleber Andrade em 2024.



No Brasileirão, os rivais passam por momentos distintos. Sob o comando do interino Rafael Paiva, o Vasco venceu quatro dos últimos seis jogos e subiu para a 10ª colocação, com 20 pontos. Já o Fluminense vive péssimo momento, e amarga a lanterna da competição, com sete.