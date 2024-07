Mbappé será apresentado na próxima semana pelo Real Madrid - AFP

Publicado 10/07/2024 10:22

Rio - Um dia após a eliminação da França na Eurocopa, o Real Madrid divulgou o dia em que irá apresentar o atacante Kylian Mbappé. O clube espanhol marcou a festa pela chegada do craque para a próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu. O evento irá começar às 7 horas (de Brasília).

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, vai receber o Kylian Mbappé no CT do clube espanhol para o ato protocolar da assinatura de contrato de cinco temporadas. Após a apresentação, o francês se reunirá com a mídia na sala de imprensa do Santiago Bernabéu.



O Real Madrid será o terceiro clube de Mbappé. O atacante, de 25 anos, foi formado na base do Monaco, atuou pela equipe até 2017, quando foi emprestado ao PSG. No ano seguinte, o clube de Paris comprou o atacante. No PSG, Mbappé atuou até junho desde ano.



Mbappé conquistou sete títulos do Campeonato Francês, sendo um pelo Monaco, e seis pelo PSG, além de outros títulos como a Copa da França, Copa da Liga Francesa e a Supercopa da França. O atacante, de 25 anos, também levantou o título da Copa do Mundo de 2018.