Publicado 10/07/2024 23:23 | Atualizado 10/07/2024 23:36

Goiás - Um policial deu um tiro de bala de borracha na perna esquerda do goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, nesta quarta-feira (10), após a partida contra o Centro Oeste, válida pela 12ª rodada do Campeonato Goiano.

Em nota, o Grêmio Anápolis informou que Ramón recebeu os primeiro socorros dentro da ambulância. O clube também garantiu que "entrará com medidas cabíveis, para que o responsável seja punido".

A reportagem do jornal O DIA entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), que emitiu o seguinte comunicado:

Em resposta à solicitação sobre o fato ocorrido no final da partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, a Polícia Militar informa que foi determinado imediatamente a abertura de procedimento administrativo para apurar os fatos com o devido rigor.



A Polícia Militar de Goiás reafirma o compromisso com o cumprimento da lei, e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros.

Veja a nota de repúdio do Grêmio Anápolis

O Grêmio Anápolis vem a público repudiar o lamentável, ridículo e revoltante acontecimento, no Estádio Jonas Duarte, na noite desta quarta-feira (10), pela décima segunda rodada da Divisão de Acesso.



Após o final da partida contra a equipe do Centro Oeste, nosso goleiro Ramón Souza foi atingido de forma covarde por um tiro de bala de borracha, efetuado por um policial da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).



Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte.



O dia 10 de julho fica marcado por um ato violento, sujo e horrível contra um de nossos jogadores, o que jamais será esquecido.



O GEA informa que entrará com medidas cabíveis, para que o responsável seja punido e que a justiça seja feita, para que este ato CRIMINOSO, não fique impune.



Nosso goleiro foi atendido em campo pelo médico do GEA, Dr. Diego Bento, que dentro da UTI móvel realizou os primeiros socorros.