Mbappé disputa a Eurocopa pela seleção da FrançaFranck Fife / AFP

Publicado 02/07/2024 13:55 | Atualizado 02/07/2024 14:05

Rio - Kylian Mbappé é o jogador mais valioso do mundo. Após acertar com o Real Madrid, da Espanha, por cinco temporadas, o craque francês teve o valor de mercado aumentado para € 244 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão), segundo a consultoria Football Benchmark. É a maior avaliação da história.

Em 2022, quando renovou o contrato com o Paris Saint-Germain, da França, por mais duas temporadas, o francês chegou a ser avaliado em € 230 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão). Desde então, o valor de mercado do craque caiu para menos de R$ 1 bilhão, mas o acordo com o Real Madrid gerou uma valorização.

Mbappé superou o futuro companheiro de equipe Jude Bellingham. O inglês tem o valor de mercado avaliado em € 187,8 milhões (R$ 1,14 bilhão), de acordo com a Football Benchmark. Erling Haaland, do Manchester City, da Inglaterra, ocupa o terceiro lugar da lista com € 186,6 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão).

A Football Benchmark apresenta números menores do que o levantamento do CIES Football Observatory (Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte). Na última lista da organização, os três mais valiosos foram Bellingham (R$ 1,7 bilhão), Haaland (R$ 1,55 bilhão) e Vini Jr (R$ 1,46 bilhão).