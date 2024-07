António Oliveira foi demitido do Corinthians - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 02/07/2024 13:02 | Atualizado 02/07/2024 13:05

Rio - O Corinthians anunciou no começo da tarde desta terça-feira a saída de António Oliveira da função de treinador do clube paulista. A demissão do português foi comunicada pelo executivo de futebol, Fabinho Soldado, em reunião. Raphael Larucci, treinador do sub-20 do Timão, assume interinamente.

Além de António, foram desligados do Corinthians os quatro auxiliares do português: Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio. A demissão ocorreu após a derrota para o Palmeiras, em clássico, na última segunda.



O treinador não resistiu ao péssimo momento do Corinthians na temporada. O Alvinegro está na vice-lanterna do Brasileiro com apenas nove pontos. Foram 13 jogos na competição: uma vitória, seis empates e seis derrotas.



No total, António Oliveira comandou o Corinthians em 29 partidas, com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas. Antes do Alvinegro, o português havia trabalho no Athletico-PR, Cuiabá e Coritiba.