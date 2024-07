Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV Band - Reprodução / Vídeo

Publicado 02/07/2024 11:03 | Atualizado 02/07/2024 11:49

O ex-jogador e comentarista Craque Neto chamou a torcida do Flamengo de "terceirizada" durante o programa "Os Donos da Bola", da TV Band, exibido nesta segunda-feira (1). A declaração foi feita enquanto a situação financeira do Corinthians era debatida.

Na visão de Souza, que atuava como meio-campo e uma passagem marcante pelo São Paulo, o Timão deveria estar melhor. "O Corinthians era para ser o segundo time com mais dinheiro no Brasil. Tem a segunda maior torcida do país, só que tem a pior dívida da história do futebol", disse.

Neto, então, pegou o gancho e aproveitou para cutucar os rubro-negros: "Na verdade é a primeira, porque a [torcida] do Flamengo é terceirizada", afirmou. "Torcedor terceirizado" é um termo provocativo para descrever pessoas de outros estados que torcem por um time local e, ao mesmo tempo, neste caso, também se consideram flamenguistas.

Segundo a pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest sobre as maiores torcidas do país, publicada no último mês de maio, 25% dos entrevistados declararam torcer para o Flamengo, enquanto 17% disseram apoiar o Corinthians.