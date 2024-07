Cristiano Ronaldo se emocionou após perde pênalti - AFP

Publicado 02/07/2024 10:22 | Atualizado 02/07/2024 10:59

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo chorou após perder um pênalti durante a Eslovênia, em partida válida pelas quartas de final da Eurocopa, nesta segunda-feira (1º). O atacante, de 39 anos, confirmou que será sua última participação na competição, mas negou que isso tenha sido o motivo da sua emoção.

"É sem dúvida a minha última Euro. Mas não fico emocionado por isso, fico emocionado por tudo o que implica o futebol. Pelo entusiasmo que tenho pelo jogo, pelo entusiasmo de ver os meus apoiadores, a minha família, o carinho que as pessoas têm por mim. Não é por deixar o futebol, porque se deixar, o que falta eu fazer mais ou ganhar mais? Não se vai resumir a mais um ponto ou menos um ponto. Alegrar as pessoas é o que mais me motiva", afirmou após a partida.



Apesar do erro de Cristiano Ronaldo, Portugal avançou de fase na disputa por pênaltis, e o próprio craque cobrou uma nova penalidade e acabou acertando. Na próxima fase, a equipe campeã em 2016 irá encarar a França, em uma reedição da final daquela competição.



"Vamos ter um jogo difícil agora contra a França, que é uma das favoritas a ganhar. Mas vamos para a guerra, a equipe está bem e eu vou dar sempre o meu melhor com esta camisa. Errei o pênalti. mas quis ser o primeiro a bater (na decisão por pênaltis), porque há que assumir a responsabilidade. Nunca tive medo de enfrentar as coisas de sempre", disse.