Larissa Sumpani é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 11:31

Rio - A musa do OnlyFans, Larissa Sumpani, que apareceu em um vídeo recentemente ao lado de outras beldades da plataforma de conteúdo adulto com a camisa do Flamengo, revelou detalhes da sua relação com o namorado Victor Prado. Ela declarou que tem um acordo de frequência sexual com o parceiro.

Por conta de traumas de antigos relacionamentos, Larissa deixou claro que gostaria de fazer sexo ao menos cinco vezes na semana. O pedido foi aceito pelo namorado. "Não foi exatamente uma proposta, era um item com o qual concordamos mutuamente", explicou.



Na semana passada, Larissa gravou um vídeo vestindo a camisa do Flamengo ao lado de outras musas do OnlyFans: Luiza Marcato, Débora Peixoto, Rafaela Sumpani e Flor de Damiana.



Recentemente, a beldade também se submeteu a uma cirurgia vaginal para reduzir seus pequenos lábios. O procedimento chamado ninfoplastia foi feito porque a musa se sentia incomodada com a situação.