Cristiano Ronaldo chorou após perder pênalti contra a Eslovênia, pela EurocopaPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 02/07/2024 12:53

choro de Cristiano Ronaldo após perder uma cobrança de pênalti contra a Eslovênia. A cena, entretanto, foi alvo de críticas do ex-jogador da seleção alemã, Dietmar Hamann. Segundo o ex-volante, o episódio só mostrou que o atacante do Al-Nassr e de Portugal só "pensa nele mesmo". Alemanha - Uma das principais imagens da última rodada da Eurocopa, na segunda-feira (1), foi oA cena, entretanto, foi alvo de críticas do ex-jogador da seleção alemã, Dietmar Hamann. Segundo o ex-volante, o episódio só mostrou que o atacante do Al-Nassr e de Portugal só "pensa nele mesmo".

"Eu havia acreditado na história de que "Cristiano Ronaldo virou um jogador de equipe porque ele precisa do time mais do que antes". Eu acreditei nessa conversa fiada, mas acho que ele mostrou quem ele é novamente. Ao perder o pênalti, começou a chorar no intervalo da prorrogação. E eu pensei: "É tudo sobre você". Eu comecei a torcer para a Eslovênia, porque achei que a reação foi vergonhosa, foi fora de propósito", disse Hamann, em entrevista ao canal "RTE".

"Tem um elenco de 26 jogadores, 20 funcionários, há 30 mil ou 40 mil torcedores. Não é sobre você. Nunca vi nada igual. Uma vez que você mostra suas emoções e fica emocional, é o fim. Chegou a um ponto onde o técnico tinha que dizer: 'Você precisa sair porque você não está com a mentalidade correta para seguir jogando'", complementou.

liderou Portugal para a vitória. Com a chance desperdiçada por Cristiano Ronaldo, a partida foi decidida nas penalidades. Lá, o astro português se recuperou e fez sua cobrança, porém, o verdadeiro herói foi o goleiro Diogo Silva, que pegou três pênaltis e

"Crédito para ele (Cristiano Ronaldo) por bater o primeiro pênalti, foi uma ótima cobrança. Mas, como eu disse, toda aquela história de 'Ronaldo é um jogador de equipe' é besteira. Ele só pensa nele mesmo. Ele marca o pênalti e pede desculpas aos torcedores. Ele não precisa se desculpar. Ele vai ser titular no próximo jogo, mas não vejo outro resultado a não ser a vitória da França", concluiu Hamann.