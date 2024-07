Ramón Díaz deixou o cargo de treinador do Vasco no fim de abril - Leandro Amorim/vasco

Publicado 02/07/2024 13:33

Vasco, é o nome favorito da diretoria do Corinthians para assumir o cargo de treinador da equipe, vago após a demissão de António Oliveira nesta terça-feira (2). As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Marco Bello Jr. São Paulo - O argentino Ramón Díaz, ex-, é o nome favorito da diretoria do Corinthians para assumir o cargo de treinador da equipe, vago após a. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Marco Bello Jr.

sua saída do Vasco, em abril, após a goleada sofrida para o Criciúma, na quarta rodada do Brasileirão. O argentino agrada à alta cúpula do Corinthians, que também cogitam negociar com Cuca, treinador do clube paulista na última temporada. O treinador está sem equipe desde, em abril, após a. O argentino agrada à alta cúpula do Corinthians, que também cogitam negociar com Cuca, treinador do clube paulista na última temporada.

O argentino esteve à frente do Vasco em 43 partidas, com 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 52,7%. O treinador chegou ao Cruz-Maltino no ano passado e conseguiu manter o time na Série A do Brasileirão.