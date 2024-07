Coutinho posa para fotos com vascaínos - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 11/07/2024 16:41

o meio-campista Philippe Coutinho foi apresentado como novo reforço do Vasco para a sequência da temporada. Na Sede Náutica do clube, na Lagoa, o jogador concedeu entrevista coletiva e também saudou torcedores. Rio - O ídolo voltou para casa. Na tarde desta quinta-feira (11),para a sequência da temporada. Na Sede Náutica do clube, na Lagoa, o jogador concedeu entrevista coletiva e também saudou torcedores.

O contato foi breve, mas animou as dezenas de vascaínos que marcaram presença no evento. Coutinho acenou ao lado de seus familiares, tirou fotos, autografou camisas e gravou muitos vídeos. Depois de alguns minutos, retornou para a parte de dentro da Sede.

No sábado (13), Philippe Coutinho será apresentado oficialmente à torcida do Vasco, em São Januário, a partir das 11h (de Brasília). O Vasco tem a expectativa de que ele já esteja à disposição na partida contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (17), no Antônio Accioly.

Coutinho retorna ao Vasco por empréstimo de um ano, após 14 temporadas no exterior. O jogador teve passagens pela Inter de Milão, da Itália, Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool e Aston Villa, da Inglaterra, além do Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Duhail, do Catar. Ele também defendeu Seleção na Copa do Mundo de 2018 e foi campeão da Copa América de 2019.