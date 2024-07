André Ramalho foi campeão holandês com o PSV na última temporada - Divulgação / PSV

Publicado 11/07/2024 14:58 | Atualizado 11/07/2024 14:59

Rio - Alvo do Vasco para reforçar o setor defensivo, uma das prioridades do clube, André Ramalho acertou com o Corinthians. O zagueiro, de 32 anos, irá assinar um contrato de dois anos e meio com o Timão. A informação é do "ge".