Barreira do Vasco 'vira baile' após vitória sobre o Corinthians e música cai na boca da torcidaReprodução /Instagram

Publicado 11/07/2024 16:02

Rio - A Barreira já virou baile! Lançada oficialmente há pouco mais de uma semana, a música dedicada ao retorno de Philippe Coutinho ao Vasco já virou hit entre a torcida. "A Barreira Vai Virar Baile", de MC Darlan com participação de Miguel Misso, conhecido como Blogueirinho da Colina, acumula mais de três milhões de reproduções só no Instagram.

Além da volta de Coutinho, a música cita ainda os jogadores Vegetti e Payet, e o presidente do Vasco Pedrinho. O trecho "anota mais três pontinhos na conta do pai" celebra as vitórias do clube com o bordão usado pelo Blogueirinho da Colina.

No Instagram, o reels de lançamento da canção já ultrapassa de três milhões de visualizações. No TikTok, o vídeo já foi reproduzido mais de 800 mil vezes. No Youtube, a música já acumula mais de 78 mil reproduções, enquanto no Spotify ela já foi tocada mais de 30 mil vezes.

No X, antigo Twitter, os internautas mostraram que a canção tocou nos autofalantes de São Januário antes da partida desta quarta-feira (10) e levantou a torcida. Os vascaínos usaram o áudio também para comemorar a vitória . Até o presidente do clube carioca, citado na música, colocou ela para tocar durante a coletiva de imprensa com Coutinho, nesta quinta-feira (11).

Presidente do teu time ai

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/HGxNeZggL4 — Vascomics (@vascomics) July 11, 2024