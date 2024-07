Jogadores do Vasco celebram gol marcado contra o Corinthians junto com a torcida - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 11/07/2024 10:19 | Atualizado 11/07/2024 13:24

Após a vitória do Vasco sobre o Corinthians por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida cruz-maltina foi ao delírio. Nas redes sociais, vascaínos comemoraram a boa fase, embalados nas celebrações que haviam começado horas antes, desde o aguardado anúncio de Philippe Coutinho.

"Acho que é uma das melhores 24h de Vasco da Gama dos últimos 10 anos com certa tranquilidade", disse uma torcedora. "Vou além, foram os melhores sete dias do clube em 10 anos", complementou um usuário, lembrando que além da chegada do reforço, o clube passou por três vitórias seguidas na última semana.

O ator e humorista Bruno Mazzeo também celebrou os três pontos. Após postar um story sobre Philippe Coutinho, o filho do Chico Anysio fez um registro nas arquibancadas de São Januário festejando a vitória do seu time.

A cantora e compositora Teresa Cristina também acordou em clima de comemoração. Depois de publicar stories sobre o jogo, ela postou, na manhã desta quinta-feira (11), um vídeo dizendo que ao invés de lançar um álbum de músicas inéditas, regravaria "A Barreira Vai Virar Baile", canção criada pela torcida nos últimos dias em homenagem ao anúncio de Philippe Coutinho.

Em clima de festa, vascaínos demonstraram a felicidade que estão sentindo com o clube. "Fazia tempo que o Vasco não deixava o torcedor feliz e esperançoso com o futuro", desabafou um. "Fim do tabu, graças a Deus. O Vasco é gigante!", lembrou outro torcedor. O Cruz-maltino não vencia o Corinthians desde outubro de 2010, há quase 14 anos.

A torcida também ficou em amores com os atletas que garantiram a vitória . Lucas Piton, autor do primeiro gol, foi elogiado pela raça e por jogar com uma ferida no rosto, que o fazia sangrar. "É de jogador desse naipe que eu gosto de ver no Vasco! Jogador de qualidade e que dá o sangue pelo time! Literalmente!", disse um.

Sforza também foi lembrado por seu golaço de falta. "O cara encarnou o Juninho Pernambucano", brincou um vascaíno. Léo Jardim fez boas defesas e recebeu elogios. "É o melhor goleiro do Brasil", afirmou outro usuário.

O Vasco volta a campo apenas na próxima quarta-feira (17) para jogar contra o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly. A expectativa é que Philippe Coutinho possa estrear nesse jogo.