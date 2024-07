Darwin Núñez foi à arquibancada para defender os familiares - Buda Mendes / Getty Images via AFP

Publicado 11/07/2024 17:37

O erro foi reconhecido pela entidade, que vai investigar as imagens para descobrir quem são os culpados pela confusão. A ideia é coletar também vídeos feitos por torcedores em redes sociais para juntar com os registros da transmissão e das câmeras do estádio.

A investigação também leva em conta o comportamento dos atletas dentro e fora de campo. Após o apito final, uruguaios e colombianos começaram a se estranhar e a confusão terminou nas arquibancadas.

Entenda o que aconteceu

Depois do fim da partida, os jogadores invadiram o campo para comemorar. Os uruguaios, no entanto, não gostaram e reagiram com violência. A situação saiu do controle e se refletiu na arquibancada, deixando feridos.

Jogadores do Uruguai, como o centroavante Darwin Núñez, do Liverpool (ING), foram à arquibancada para defender os familiares. Por conta da confusão no campo, os colombianos — maioria no estádio — reagiram com provocações e ataques aos uruguaios. A situação assustou os atletas, que criticaram a Conmebol.

Agora, a Colômbia foca na final do torneio continental, contra a Argentina, no domingo (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Por outro lado, o Uruguai disputará o terceiro lugar contra o Canadá, no sábado (13), no mesmo horário, no Bank of America Stadium, em Charlotte.